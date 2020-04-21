 "Энергоатом" начал отключать блоки АЭС на фоне роста производства "зеленой" электроэнергии (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"21 апреля 2020 года в 02:01, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв", – сказано в сообщении.

На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 760 МВт. На энергоблоке №3 идут 124 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 – 6 сутки планового среднего ремонта.

При этом 20 апреля в 6:42 был подключен к сети энергоблок №2 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта.

"За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2373 МВт. Действует балансовое ограничение", – отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в течение пасхальных праздников 18-20 апреля среднесуточный объем потребления электроэнергии в ОЭС Украины по сравнению с рабочими днями снизился на 13% (с 387 млн ​​кВт-ч до 337 млн ​​кВт-ч).

"Такая картина типична также для аналогичных праздничных периодов предыдущих лет. В то же время производство электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) в этот период составляло в среднем 28 млн кВт-ч в сутки. Эти объемы больше чем вдвое превышают те, что были в аналогичный период прошлого года (7,6-12,8 млн кВт-ч в сутки)", – отмечается в сообщении.

При этом в пиковые часы производства ВИЭ на пасхальные праздники в этом году суммарная мощность ВЭС и СЭС составляла от 2,3 ГВт до 2,7 ГВт, тогда как в аналогичные периоды предыдущих лет она не превышала 1,4 ГВт.

"Прогнозируя подобную ситуацию, "Укрэнерго" еще накануне, 17 апреля, отдало диспетчерскую команду на ограничение суммарной нагрузки на атомных электростанциях (АЭС) в течение праздничных дней на 1200 МВт", – сказано в сообщении.

Однако в воскресенье, 19 апреля, чтобы с 13:15 до 14:10 сбалансировать мощность ВИЭ (более 2 ГВт) при дальнейшем падении спроса, диспетчеры "Укрэнерго" были вынуждены увеличить мощности ГАЭС на работу в насосном режиме, максимально снизить работу ТЭС, а после исчерпания всех возможностей были применены ограничения генерации ВИЭ на суммарную мощность 380 МВт.

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Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" ограничило суммарную нагрузку на атомных электростанциях (АЭС) в течение субботы-воскресенья 18-19 апреля до 7 500 МВт (по сравнению со средней суммарной нагрузкой в ​​рабочие дни – около 9000 МВт).

Также в указанные дни прогнозировалось ограничение генерации ВИЭ в пиковые часы производства солнечных электростанций на суммарную величину 500-1000 МВт.

В "Укрэнерго" пояснили, что в течение выходных дней 18-19 апреля в ОЭС Украины прогнозировалось снижение среднесуточного потребления электрической энергии на 10-20% по сравнению со средним уровнем потребления в рабочие дни, которое сегодня составляет около 387 МВт-ч, и на 18% – по сравнению с выходными днями аналогичного периода предыдущих лет.

По данным компании, такое снижение потребления вызвано прежде всего сезонным потеплением, в также снижением производства и прекращением деятельности предприятий сферы услуг и т.д. из-за карантинных мероприятий. В то же время в общем балансе ОЭС Украины значительно увеличился объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Их суммарная пиковая мощность сегодня составляет более 4 тыс. МВт (в аналогичном периоде 2019 года – 1,2-1,8 тыс. МВт)", – сообщают в "Укрэнерго".