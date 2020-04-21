[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.94 28.9
 Энергетика
  2521  7
Все про:АЭС (377) Запорожье (304) Энергоатом (457)

 "Энергоатом" начал отключать блоки АЭС из-за ограничений в энергосистеме

Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"21 апреля 2020 года в 02:01, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв", – сказано в сообщении.

На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 760 МВт. На энергоблоке №3 идут 124 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 – 6 сутки планового среднего ремонта.

Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" ограничило суммарную нагрузку на атомных электростанциях (АЭС) в течение субботы-воскресенья 18-19 апреля до 7 500 МВт (по сравнению со средней суммарной нагрузкой в ​​рабочие дни – около 9000 МВт).

Также в указанные дни прогнозировалось ограничение генерации ВИЭ в пиковые часы производства солнечных электростанций на суммарную величину 500-1000 МВт.

В "Укрэнерго" пояснили, что в течение выходных дней 18-19 апреля в ОЭС Украины прогнозировалось снижение среднесуточного потребления электрической энергии на 10-20% по сравнению со средним уровнем потребления в рабочие дни, которое сегодня составляет около 387 МВт-ч, и на 18% – по сравнению с выходными днями аналогичного периода предыдущих лет.

По данным компании, такое снижение потребления вызвано прежде всего сезонным потеплением, в также снижением производства и прекращением деятельности предприятий сферы услуг и т.д. из-за карантинных мероприятий. В то же время в общем балансе ОЭС Украины значительно увеличился объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Их суммарная пиковая мощность сегодня составляет более 4 тыс. МВт (в аналогичном периоде 2019 года – 1,2-1,8 тыс. МВт)", – сообщают в "Укрэнерго".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190356
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Джерело дешевої електроенергії відключається, зате Ахметівські станції, які продають свою електроенергію по цінах майже вдвічі вищих, ніж в середньому по Україні, працюють на всю потужність. Де розрекламована можливість вибору постачальників газу, води та електроенергії?
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов останавливает и свои станции и закрывает свой Павлоградуголь. Это тысячи рабочих мест - угледобывающие, обогатительные предприятия, между прочим и наполнение бюджета. ГОРОДА будут стоять пустые, тот же Павлоград.
Зато Беня порадуется.
 показать весь комментарий
 
Это нормальная ситуация. Отключают в первую очередь те мощности, которые не умеют маневрировать. Если бы отключили тепловые, то уже пол Украины без света сидела. Ничего не поделаешь есть суточный перепад в потреблении.
 показать весь комментарий
 
 
вот так.. наполнили бюджет...
промышленность в ступоре. И лучше не будет.
 показать весь комментарий
 
Лучше не будет. Зеленський непопулярные решения не принимает, а значит энергетика уверенно катится в яму. Порох, хоть не хотел, но принял непопулярное решение с газом, но слишком поздно. теперь повторение аналогичной ситуации. нельзя изымать 100 млрд. из энергетики и промышленности(не з бюджета) на дотации населения. Увы лавочка закрылась, денег теперь себе не хватает.
 показать весь комментарий
 
Щоб **** ахмєтка мав заробіток продаючи своє вугілля з ордло на свої теци під дотації держави
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх