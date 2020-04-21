 Всеукраинской переписи населения в 2021 году не будет, – министр

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", - сказал Немчинов.

На уточняющий вопрос, будет ли перепись населения проведена в 2021 году, министр отметил, что, вероятно, нет. "Я думаю, что нет. Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", - добавил он.

По словам Немчинова, у руководства Госстата есть три сценария: вариант классического переписи, опросы и комбинированный.

"Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись - это очень большие средства", - заявил чиновник.

Как сообщалось, изначально в закон о госбюджете на 2020 год на перепись населения и другие статистические наблюдения было заложено 3,44 млрд грн. Однако при внесении изменений в апреле часть этих расходов была сокращена.

Ранее экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Дубилет также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения.

В январе 2020 года Дубилет озвучил данные электронной оценки, согласно которым численность населения Украины составила 37,29 млн чел. (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Однако система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.