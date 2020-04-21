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 В Сумской области начали возвращать средства за неиспользованный газ

Компания "Сумыгаз Сбыт" начала возвращать остатки неиспользованных средств всех участников акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет", - сообщает компания..

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на веб-сайте www.104.ua доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании contact@smgaszbut.104.ua заявление установленного образца. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше заявление", - сообщает "Сумыгаз Сбыт".

Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0542) 76-73-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", - сообщает "Сумыгаз Сбыт".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190339
 
 
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