 Кабмин продлит карантин до 12 мая, разрешив посещать парки и музеи, – Минздрав

Об этом Степанов заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"На ближайшее заседания правительства Министерство охраны здоровья будет выносить вопрос о продолжении карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь. В то же время Министерство охраны здоровья будет предлагать соответствующие послабления этих карантинных мер", - заявил Степанов.

Среди таких послаблений Степанов назвал прогулки в парках, открытие библиотек и музеев.

"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены. Относительно количества лиц, относительно систем индивидуальной защиты по время прогулки", - сказал Степанов.

Он добавил, что посещение музеев и библиотек будет по четким инструкциям с придерживаем карантинных ограничений относительно дистанции, средств личной защиты, термоскрининга на входе.

"Также мы предусматриваем ряд других мероприятий по смягчению карантинных ограничений", - заявил Степанов, не уточнив подробностей.