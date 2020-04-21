 РФ отменила санкции против Новинского

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет".

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

Как сообщалось, в отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.