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Все про:Новинский (143) Россия (4487) санкции (1366)

 РФ отменила санкции против Новинского

Россия отменила санкции против Вадима Новинского и Андрея Кисилева, которые были включены Кремлем в список санкционных украинских бизнесменов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет".

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

Как сообщалось, в отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190317
 
 
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Санкциии для этого оккупанта были исключительно для прикрытия... его антиукраинской деятельности.
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бородатая нечисть походу не получит больше денешек от )(уйла.
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як же Новинский настраждався!! оце же так людину мучили.

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Позбавити громадянства за зраду і депортувати цього гвинторогого козла на сонячний магадан.Валіза вокзал *********.
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Гнут закончился, на пряник, хороший агент. С работой на Пасху справился, заряженность от московского сектанта максимальная
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русня своим, ***** православным, санкции не назначает.
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