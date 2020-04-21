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Все про:иммиграция (8) США (2688) Трамп (459)

 Трамп намерен остановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о намерении подписать указ о приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Трамп заявил о том, что он подпишет указ о временном приостановлении иммиграции в США, исходя из необходимости защититься от "невидимого врага" и защитить рабочие места американцев.

Любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну наверняка будет оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами. Прежние попытки президента ограничить или временно запретить въезд в страну беженцев и иммигрантов рассматривались судами разных инстанций, законность большинства этих указов была подтверждена Верховным судом страны.

В последние недели администрация Дональда Трампа ввела дополнительные запреты на допуск в США беженцев и незаконных мигрантов, ссылаясь на опасность распространения коронавируса в стране.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190301
 
 
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