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 Саудовская Аравия может досрочно начать снижения добычи нефти

Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК изучают возможность снизить добычу как можно скорее, то есть не дожидаясь начала следующего месяца, как это предусмотрено соглашением ОПЕК+, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Что-то надо сделать в связи с этой кровавой баней. Но, возможно, это уже несколько поздно", - сказал один из источников издания в связи с падением цен на нефть в понедельник до негативных значений.

По данным газеты, в королевстве рассматривается предложение начать сокращение немедленно, но это будет зависеть от обязательств по соглашениям, а также перед покупателями нефти. Снижение может быть распространено и на другие страны ОПЕК.

В рамках апрельского соглашения Саудовская Аравия обязалась продавать в мае 8,5 млн баррелей нефти в сутки против апрельских 12,3 млн. Все 23 страны, которые вошли в соглашение, снизят предложение на 9,7 млн баррелей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190296
 
 
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