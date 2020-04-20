 Цена нефти WTI стала отрицательной впервые в истории

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Meduza.

В начале торгов, которые стартовали в 13:00 по киевскому времени, WTI с поставкой в мае стоила $17,5 за баррель. Затем цена стала стремительно падать и к 20:56 снизилась до $0,5 за баррель.

При этом стоимость WTI с поставкой в июне в 20:54 составляла $22,3 за баррель.

Июньский фьючерс нефти марки Brent торгуется на уровне $26,78 за баррель, июльский - на уровне $29,8 за баррель.

WTI (West Texas Intermediate) - марка нефти, которая добывается в Техасе.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса. Он связан с коронавирусом и введенными из-за него карантинными мерами.

В марте падение цен на нефть усилилось из-за разрыва сделки ОПЕК+. В начале апреля объединение заключило новое соглашение. Согласно ему, с мая мировая добыча нефти сократится на 9,7 млн баррелей в сутки.