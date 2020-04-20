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Все про:Восточное партнерство (9) саммит (8)

 Саммит Восточного партнерства переносится на вторую половину 2020 года

Саммит Восточного партнерства, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года.

Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита, он сказал: "Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, или будет возможным провести саммит в живом формате во второй половине года".

Ранее не исключалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видеоконференции.

Восточное партнерство – это восточное измерение внешней политики Европейского Союза, инициированное Польшей и Швецией. Программа направлена на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190246
 
 
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