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Все про:Минюст (353) тюрьма (8) реформы (264)

 Минюст предложил использовать в качестве залога недвижимость

В рамках второго этапа тюремной реформы запланировано изменение действующей системы мер пресечения.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы разработали наш флагманский законопроект в этой сфере (тюремной реформы) и сейчас планируем направить его в органы власти для согласования", - сказал Малюська.

Среди прочих изменений, предусмотренных законопроектом, министр назвал реформу механизма применения судебных залогов.

"Мы увеличим доступ людей к залогу как альтернативе следственному изолятору. Сейчас залог могут позволить себе только богачи, у которых есть большой объем наличных, которые они готовы внести в качестве залога. Мы предлагаем принимать в качестве залога не только денежные средства, но и, например, недвижимость. Или предоставлять возможность рассрочки уплаты залога", - заявил он.

Также в законопроекте предусмотрено введение ограничений на сроки пребывания обвиняемых в СИЗО.

"Мы хотим, чтобы существовали граничные сроки пребывания людей в СИЗО в течение судебного рассмотрения. Сейчас такие сроки есть только для досудебной стадии следствия. Во время судебного рассмотрения лимитов на удержание людей в СИЗО нет, и, как результат, судебное рассмотрение задерживает людей в пять раз дольше, чем досудебное расследование. Это должно быть изменено", - подчеркнул Малюська.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190244
 
 
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