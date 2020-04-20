 В Николаевской области начали возвращать средства за остаток закупленного на зиму газа

Как сообщает пресс-служба компании, эти средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на их банковский счет, передает БизнесЦензор.

Так, начиная с 20 апреля в личном кабинете на веб-сайте 104.ua доступен функционал, который позволяет направить эти средства на оплату текущего потребления.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании company@mkgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который установлен на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" можно загрузить с сайта ООО "Николаевгаз Сбыт".

Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0512) 70-18-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировали свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", – отмечается в сообщении.

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По данным компании, в Николаевской области участие в акции приняли 1 358 домохозяйств, которые выкупили 1,51 млн кубометров газа на сумму 9,07 млн грн. По итогам отопительного сезона они использовали 0,77 млн кубометров газа на сумму 4,63 млн грн.

ООО "Николаевгаз Сбыт" – поставщик природного газа со специальными обязанностями на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 250 млн куб. м. Компания обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. домовладений Николаевской области, а также 2 тыс. предприятий, учреждений и организаций.