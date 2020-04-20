 Один их крупнейших польских банков насчитал среди клиентов более 100 тысяч украинцев

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс служба Pekao SA, передает БизнесЦензор.

"К концу 2019 года банк обслуживал 102 тыс. клиентов из Украины", - сообщили в банке.

При этом отмечается, что эпидемия COVID-19 является "исключительно сложным периодом" как для поляков, так и украинцев.

Ключевым вызовом для трудовых мигрантов из Украины в Польше является "возможность продолжать работать и получать стабильные доходы".

Как сообщалось, в Польше находится около миллиона трудовых мигрантов из Украины. С 15 марта, когда были закрыты границы, на родину вернулись более 170 тыс. украинцев.