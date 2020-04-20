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 В США отменили международный фестиваль Comic-Con из-за коронавируса

Организаторы международного фестиваля поп-культуры Comic-Con сообщили, что решили отменить мероприятие в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Фестиваль ежегодно проходит в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Его отменяют впервые за 50-летнюю историю его проведения.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В сообщении организаторов говорится, что Comic-Con решили перенести на лето следующего года. Фестиваль должен состояться 22–25 июля 2021 года.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер, и, хотя мы опечалены этим, мы знаем, что это правильное решение", - заявил представитель организаторов фестиваля Дэвид Гланзер.

Ранее из-за коронавируса отменили американский фестиваль искусств Burning Man. В США выявлено уже более 700 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло свыше 37 тыс. человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190219
 
 
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