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 Пять стран Европы начинают снимать карантинные ограничения

Власти пяти стран Евросоюза, как и в США, с 20 апреля отменяют часть карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

В Германии будет разрешено открытие коммерческих площадей площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалонов, магазинов велосипедов и книг.

Чешская Республика запускает пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни. Рынкам разрешается возобновить работу. Граждане также могут теперь проводить семинары под открытым небом, выезжать за границу по делам или в гости к родственникам. По возвращении все должны пройти 14-дневный карантин.

Франция разрешит возобновить посещение домов престарелых. Физический контакт по-прежнему запрещен. Пожилого человека могут посетить только два родственника одновременно. Отмечается, что коронавирус был зафиксирован в 45% французских домов престарелых.

В Норвегии возобновят работу детские сады, а также некоторые специалисты в области здравоохранения. Средние школы, университеты, парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты планируется открыть через неделю.

В Польше власти страны вновь открывают для посещения парки и леса. Увеличивается количество людей, которым одновременно разрешено входить в магазины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190206
 
 
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