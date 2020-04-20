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 Disney не будет выплачивать зарплаты почти половине сотрудников

Компания Disney перестанет выплачивать зарплаты почти половине своих сотрудников (более 100 тыс. человек) из-за коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Эта и другие меры позволит ей сэкономить до $500 млн в месяц.

Вместе с тем топ-менеджеры компании отказались от зарплат, но не стали отказываться от стимулирующих выплат. По информации FT, они составляют большую часть их дохода.

Компания в начале месяца сообщила, что с середины апреля отправит часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Однако тогда компания не уточнила, скольких именно сотрудников затронет это решение. Первая волна отпусков началась 19 апреля. О своем решении отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск сообщили и другие крупные компании (Cathay Pacific, The Guardian и другие).

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2,3 млн, погибло свыше 161 тыс. человек. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190196
 
 
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