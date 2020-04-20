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 "Борисполь" вошел в ТОП-40 самых больших аэропортов Европы в условиях карантина

Аэропорт "Борисполь" вошел в топ-40 самых больших аэропортов Европы по числу обслуженных рейсов в условиях карантина.

Об этом  говорится в опубликованной Евроконтролем статистике, БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Украинское предприятие по данным за 18 апреля заняло 38 место с результатом 17 рейсов. Это на 99% меньше, чем в среднем воздушные ворота обслуживают за один день.

С 17 марта правительство Украины запретило аэропортам страны обслуживать большинство перелетов. Исключение сделано для специальных эвакуационных рейсов с пассажирами и рейсов только с грузами.

Похожее 99% падение трафика Евроконтроль также зафиксировал у 19 аэропортов, попавших в топ-40. Среди них воздушные ворота Вены, Барселоны, Стокгольма, Лиссабона, Женевы, Будапешта, Варшавы и других крупных городов.

Крупнейшим аэропортом Европы в условиях карантина стал Франкфурт. Предприятие 18 апреля обслужило 210 рейсов, что составляет 9% от его обычного трафика. На втором месте оказался амстердамский Схипхол в результатом 160 рейсов (7%). Третью строку занял лондонский Хитроу, обслуживший 149 рейсов или 6% от своего обычного объема.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190145
 
 
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