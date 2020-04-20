 В Германии каждому третьему отелю и ресторану грозит банкротство

Об этом заявила Немецкая ассоциация отелей и ресторанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Федеральное правительство и земли ослабляют ограничения в условиях коронавирусной кризиса. Многие магазины площадью до 800 квадратных метров начнут открываться с понедельника, 20 апреля, при условии соблюдения строгих требований.

Однако послабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротств. Как предупреждает отраслевая ассоциация Dehoga, 70 тыс. гостиниц и ресторанов могут обанкротиться.

Около 223 тыс. компаний из этой отрасли уже потеряли около 10 млрд евро доходов.

Поэтому ассоциация призывает к ответственному открытие отелей, ресторанов и кафе, снижению НДС до 7% и созданию государственного фонда спасения с прямой помощью для бизнеса.