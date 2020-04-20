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 В Германии каждому третьему отелю и ресторану грозит банкротство

Без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.

Об этом заявила Немецкая ассоциация отелей и ресторанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Федеральное правительство и земли ослабляют ограничения в условиях коронавирусной кризиса. Многие магазины площадью до 800 квадратных метров начнут открываться с понедельника, 20 апреля, при условии соблюдения строгих требований.

Однако послабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротств. Как предупреждает отраслевая ассоциация Dehoga, 70 тыс. гостиниц и ресторанов могут обанкротиться.

Около 223 тыс. компаний из этой отрасли уже потеряли около 10 млрд евро доходов.

Поэтому ассоциация призывает к ответственному открытие отелей, ресторанов и кафе, снижению НДС до 7% и созданию государственного фонда спасения с прямой помощью для бизнеса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190141
 
 
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