[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.93 28.9
 Корпоративные отношения
  314  1
Все про:производство (658) самолет (369) Boeing (183)

 Boeing возобновляет производство самолетов в штате Вашингтон

Американский авиастроительный концерн Boeing со следующей недели начнет восстанавливать производство широкофюзеляжных коммерческих лайнеров на предприятиях в штате Вашингтон, работа которых была приостановлена из-за коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

На всех объектах "были предприняты дополнительные меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от распространения COVID-19", сообщается в пресс-релизе Boeing.

По данным компании, в период с 20 по 24 апреля к работе вернутся около 27 тыс. сотрудников, занятых в производстве самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. Также начнется подготовка к возвращению в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, использование которых было приостановлено после двух авиакатастроф.

Частично возобновить работу на предприятиях предполагается 20 и 21 апреля, а уже полностью войти в рабочий режим - к 24 апреля.

Boeing с 25 марта приостановил производство в США на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне. При этом 6 апреля компания продлила приостановку производства на предприятиях до дальнейшего уведомления.

Boeing планировала предлагать своим сотрудникам добровольное увольнение. Корпорация рассматривала жесткие меры по сокращению оттока средств в связи с отсрочкой производства воздушных судов.

Ранее сообщалось, что крупнейшие европейские изготовители подвижного состава возобновляют работу своих предприятий. Так, заводы Bombardier Transportation, Stadler, Talgo и CAF объявили о начале производственной деятельности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190114
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Boeing возобновляет производство самолетов в штате Вашингтон

А в Белоруссии дети идут в школу с понедельника, так что Александр Григорьевич впереди планеты всей! Он сразу сказал, что это буржуазное хухло ( карантин) не для нас.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
карантин
 
 
 
 
 
 вверх