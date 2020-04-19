 Boeing возобновляет производство самолетов в штате Вашингтон

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

На всех объектах "были предприняты дополнительные меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от распространения COVID-19", сообщается в пресс-релизе Boeing.

По данным компании, в период с 20 по 24 апреля к работе вернутся около 27 тыс. сотрудников, занятых в производстве самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. Также начнется подготовка к возвращению в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, использование которых было приостановлено после двух авиакатастроф.

Частично возобновить работу на предприятиях предполагается 20 и 21 апреля, а уже полностью войти в рабочий режим - к 24 апреля.

Boeing с 25 марта приостановил производство в США на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне. При этом 6 апреля компания продлила приостановку производства на предприятиях до дальнейшего уведомления.

Boeing планировала предлагать своим сотрудникам добровольное увольнение. Корпорация рассматривала жесткие меры по сокращению оттока средств в связи с отсрочкой производства воздушных судов.

Ранее сообщалось, что крупнейшие европейские изготовители подвижного состава возобновляют работу своих предприятий. Так, заводы Bombardier Transportation, Stadler, Talgo и CAF объявили о начале производственной деятельности.