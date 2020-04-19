 Австрия может открыться для туристов из отдельных стран уже этим летом

Об этом заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер в интервью Die Presse, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Нам надо готовиться к различным видам отпусков в этом году. Но, поскольку распространение коронавируса сейчас относительно под контролем, мы как федеральное правительство уже можем обещать постепенное смягчение мер, и мы убеждены, что туристические поездки этим летом возможны" - сказала Кестингер.

Впрочем, она отметила, что ограничения на путешествия за пандемии коронавируса будет действовать в течение нескольких месяцев.

"Однако если страны будут демонстрировать такую ​​хорошую, положительную динамику, как Германия, высока вероятность достичь двусторонних договоренностей (по туризму)", - сказала министр.

Стоит отметить, что больше всего туристов в Австрию приезжает именно из Германии - около 30%.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что на пятницу, 17 апреля, эпидемия коронавируса взята под контроль.

Ранее в Австрии открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели из-за карантинных ограничений, связанные с коронавирусов.

Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.