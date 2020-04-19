[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.93 28.9
 Технологии, Корпоративные отношения
  235  0
Все про:Facebook (397) социальные сети (454)

 Facebook создает платформу с симуляцией самого себя

Американская корпорация Facebook объявила о создании скрытой платформы только для ботов, которая поможет узнавать о троллях и мошенниках.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Теневой" Facebook будет населен ботами, симулирующими поведение людей. Они могут ставить лайки, делиться постами и дружить.

Разработчики Facebook заявляют, что система будет моделировать разного рода реальное поведение в уменьшенной форме и изолированно от основной соцсети. Например, бот-мошенник будет вступать во взаимодействие с другими ботами, симулирующими реальное поведение жертв мошеннических схем в соцсети. Другие боты будут обучены нарушать приватность пользователей, искать "неправомерный" контент, нарушающий правила Facebook, а также заниматься поиском ошибок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190056
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
 
 
 
 
 
 вверх