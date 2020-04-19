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 Украинские авиакомпании получат компенсации за эвакуационные рейсы, – Криклий

Государство выплатит украинским авиакомпаниям компенсации за эвакуационные чартерные рейсы, которые те выполняли после остановки правительством пассажирских авиаперевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com

"Они вынуждены были летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации, и эти компенсации помогут им продержаться до момента возобновления авиасообщения", - сказал Криклий.

По словам Криклия, помощь у властей запросили все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, "Розу Ветров", Azur Air Ukraine, однако Мининфраструктуры не намерено предоставлять эксклюзивные условия какому-либо украинскому авиаперевозчику.

Министр прогнозирует, что регулярные авиарейсы могут возобновиться в конце лета или сентябре, однако это зависит от снятия ограничений другими странами, поскольку большинство перелетов в Украине выполняется по международным направлениям.

Ранее авиакомпании МАУ и SkyUp заявили, что не получали от государства компенсаций за специальные рейсы по вывозу в Украину граждан страны. Билеты на эти перелеты покупали пассажиры. Оплаченная стоимость, по данным обоих авиаперевозчиков, покрывала затраты на выполнение рейсов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190055
 
 
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