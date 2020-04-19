 Минобороны решило отменить закупку китайского медоборудования на 70 миллионов через своего сотрудника

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

На государственном портале о публичных закупках Украины Prozorro сообщение появилось поздно вечером 17 апреля: вместе с заключенным ранее договорам были опубликованы соответствующие письма от Министерства обороны и китайской фирмы Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Как говорится в письме, которое подписал директор и владелец компании – китаец Гуань Цзюнь (Guan Jun), фирма решили разорвать все восемь соглашений из-за отсутствия оплаты. Отдельно китайская фирма отмечает, что уже продала их другому покупателю.

В письме из Китая не указана дата, однако в письме от Минобороны указано, что оно датировано 17 апреля.

В то же время, 17 апреля в Минобороны заявили, что проведут служебное расследование после публикации о заключении министерством договоров на закупку у китайской фирмы средств медицинской защиты от COVID-19.

В Минобороны заявили, что назначили служебное расследование после того, как журналисты обнародовали информацию, что 15-16 апреля министерство заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусной болезнью на 69,6 млн грн с китайской фирмой, которая специализируется на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования. При этом от имени китайской фирмы договоры подписывает украинец, который, скорее всего, сам работает в структуре Минобороны.

Как сообщалось, согласно данным в системе Prozorro, в Украине Combasst представляет гражданин Украины Андрей Николаевич Беленький, действующий на основании доверенности от 6 апреля – это день, когда Министерство объявило о поиске поставщиков.

Владелец китайской фирмы Гуань Цзюнь утверждает, что это "его друг" и утвердительно отвечает на вопрос, что сам Беленький работает в Министерстве обороны.

По данным двух источников "Схем" в системе Минобороны, этот человек работает в Главном управлении разведки. Журналисты разыскали в реестрах нескольких гражданин Украины с таким же ФИО, один из них, 1966 года зарегистрирован по адресу Электриков, 33 в Киеве, который является адресом Главного управления разведки Украины.

Сам Андрей Беленький в телефонном разговоре с журналистами "Схем" пообещал поговорить позже, но после этого выключил телефон. Андрей Николаевич Беленький также был известен как атташе по вопросам обороны Украины в Китае и военный атташе Украины в Иране.