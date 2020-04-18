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Все про:госбюджет (670) закон (581) Зеленский (692)

 Зеленский утвердил увеличение дефицита госбюджета в 3 раза

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", – отмечается в сообщении.

В частности, законом в составе госбюджета создан Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Кроме того, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В целом расходы Министерства здравоохранения увеличены на 16,4 млрд грн.

"Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн", – отмечают в пресс-службе президента.

Кроме того, для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 млрд грн.

"Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа "Большое строительство", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжена. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн", – подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе президента также обращают внимание, что изменения в госбюджет не предусматривают сокращения расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 13 апреля приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн. Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение бюджетной поддержки от МВФ.

К повторному рассмотрению законопроекта расходы создаваемого под управлением Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 уменьшены с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн, тогда как изначально он должен был составить 200 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190022
 
 
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