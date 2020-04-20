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 BMW готовит кроссовер X5 на водороде

В 2022 году BMW готовится представить кроссовер X5 на новой водороной силовой установке i Hydrogen NEXT.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз BMW Group.

Работу над созданием водородного автомобиля BMW начала несколько лет назад. Проект имеет название Hydrogen. Он разрабатывается совместно с Toyota.

Топливная установка i Hydrogen NEXT включает в себя топливный элемент и два резервуара для хранения водорода. Они расположены под полом авто и вмещают 6 кг водорода.

Суммарная выходная мощность электрической установки с водородным топливным элементом в грядущем BMW с i Hydrogen NEXT достигает 368 л.с.

Новая установка дебютирует на кроссоверах BMW X5 в 2022 году. Изначально выйдет пробная партия, а к 2025 году компания намерена наладить серийное производство модели.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190001
 
 
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