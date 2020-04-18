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 В Риге начали ездить троллейбусы на водороде

В Риге, Латвия по троллейбусному маршруту №4 Centrāltirgus — Šmerlis (Центральный рынок – Шмерлис) будут курсировать троллейбусы на водородном топливе.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Rīgas satiksme.

Муниципальное предприятие, обеспечивающее городские перевозки общественным транспортом в Риге Rīgas satiksme сообщило, что с начала марта в тестовом режиме работает первая в Балтии водородозаправочная станция, расположенная в Риге, на Виенибас гатве, 6.

В середине февраля представители датской фирмы Nel Hydrogen провели последние работы по отладке оборудования, и с начала марта станция работает в тестовом режиме.

Полноценно работать станция начнет через несколько месяцев, а пока на ней будут заправляться только троллейбусы.

Заправленный водородом троллейбус может проехать до 150 километров, заправка занимает около 10 минут. Сейчас у Rīgas satiksme есть десять таких троллейбусов с двигателями на водородных топливных элементах.

Европейский Союз софинансирует 50% общих расходов Rīgas satiksme, которые оцениваются в 16,1 млн евро. Финансирование предоставляется в рамках механизма Соединяющейся Европы (CEF), предназначенного для инвестиций в инфраструктурные приоритеты ЕС в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190000
 
 
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Украине тоже нужно переходить на транспорт работающий на электричестве и водородном топливе это резко сократит расходы бюджета и граждан,а также улучшит экологию.
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