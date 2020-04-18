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 Польша продлила легальное пребывание для украинцев с биометрическими паспортами

Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, находящихся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения страной карантина 14 марта.

Об этом сообщает польский Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает БизнесЦензор.

"В рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит", вчера, 17 апреля, вступил в силу новый Закон (Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), позволяющий иностранцам легально находится 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство", - говорится в сообщении.

"Окончание срока пребывания по биометрическим паспортам в рамках безвизового движения было одной из главных причин массового выезда украинцев после введения состояния эпидемии в Польше и объявления о закрытии украино-польской границы украинским правительством. Трудовые мигранты переживали, что их депортируют, если они превысят срок пребывания в стране. Решение польской власти успокоит украинских трудовых мигрантов. Уже сейчас Польшу покидают единицы. Автоматическое продление безвиза мотивирует украинцев остаться и искать варианты, как закрепиться в Польше", - заявил собственник компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189990
 
 
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