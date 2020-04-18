 Польша продлила легальное пребывание для украинцев с биометрическими паспортами

Об этом сообщает польский Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает БизнесЦензор.

"В рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит", вчера, 17 апреля, вступил в силу новый Закон (Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), позволяющий иностранцам легально находится 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство", - говорится в сообщении.

"Окончание срока пребывания по биометрическим паспортам в рамках безвизового движения было одной из главных причин массового выезда украинцев после введения состояния эпидемии в Польше и объявления о закрытии украино-польской границы украинским правительством. Трудовые мигранты переживали, что их депортируют, если они превысят срок пребывания в стране. Решение польской власти успокоит украинских трудовых мигрантов. Уже сейчас Польшу покидают единицы. Автоматическое продление безвиза мотивирует украинцев остаться и искать варианты, как закрепиться в Польше", - заявил собственник компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.