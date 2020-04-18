 МВФ одобрил срочный кредит для Молдовы на $235 миллионов

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Правительство Молдавии в пятницу утвердило проект пересмотра закона о государственном бюджете на 2020 год из-за эпидемиологической ситуации, дефицит бюджета составит около 900 миллионов долларов. Власти планируют частично компенсировать его за счет кредитов от России и МВФ.

"Совет директоров МВФ одобрил сегодня предоставление срочного кредита Молдавии в размере около 235 миллионов долларов. Вместе с кредитом, предоставленным Российской Федерацией, заем у МВФ позволит нам покрыть половину дефицита бюджета на этот год", — сообщил Кику.

Также премьер сообщил, что Молдова направила письмо в Совет Европы с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении стране макрофинансовой помощи.