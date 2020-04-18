[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.94 28.92
 Макроэкономика
  268  0
Все про:МВФ (1153) Молдова (178)

 МВФ одобрил срочный кредит для Молдовы на $235 миллионов

Премьер Молдовы Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Правительство Молдавии в пятницу утвердило проект пересмотра закона о государственном бюджете на 2020 год из-за эпидемиологической ситуации, дефицит бюджета составит около 900 миллионов долларов. Власти планируют частично компенсировать его за счет кредитов от России и МВФ.

"Совет директоров МВФ одобрил сегодня предоставление срочного кредита Молдавии в размере около 235 миллионов долларов. Вместе с кредитом, предоставленным Российской Федерацией, заем у МВФ позволит нам покрыть половину дефицита бюджета на этот год", — сообщил Кику.

Также премьер сообщил, что Молдова направила письмо в Совет Европы с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении стране макрофинансовой помощи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189963
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто банки дороги карантин коронавирус НБУ ФГИ цены
 
 
 
 
 
 вверх