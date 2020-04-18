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 В Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 5106 случаев заболевания Covid-19 в Украине по состоянию на утро субботы, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая", - сообщает министерство.

На утро пятницы в Украине было 4662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (246) превысило количество летальных случаев (125).

По состоянию на утро 18 апреля в Центр общественного здоровья поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189952
 
 
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