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 США выделят $19 миллиардов на поддержку фермеров из-за коронавируса

Американским фермерам выделят 19 миллиардов долларов США на поддержку сельского хозяйства и преодоления последствий, вызванных пандемией коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По его словам, программа будет включать прямые выплаты производителям и массовые закупки мясной, молочной и сельскохозяйственной продукции, которые также направят на помощь нуждающимся. Помощь коснется фермеров и владельцев ранчо, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции.

Министр сельского хозяйства страны Сонни Пердью заявил, что прямые выплаты производителям составят 16 миллиардов долларов, а на закупки у фермеров их продукции будет выделено 3 миллиарда долларов. Кроме того министерство сельского хозяйства США в июле получит дополнительные 14 млрд долларов для помощи фермерам и ранчо.

Фермеры в США были вынуждены уничтожать свои продукты, которые не всегда могли доставить вовремя из-за эпидемии. Также из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, спрос на некоторые продукты упал. Кроме того, несколько заводов по производству мяса приостановили работу из-за вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников.

В конце марта в США одобрили пакет экстренной помощи американской экономике от последствий эпидемии коронавируса. Он предусматривает денежные вливания в экономику размером в два триллиона долларов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189950
 
 
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