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 Украина предложила подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в июне, – премьер

Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС на саммите Восточного партнерства, который запланирован на 18 июня.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в телефонном разговоре с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"В ходе разговора украинской стороной было предложено подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Восточного партнерства", - сказано в сообщении.

В феврале тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года.

Европейское общее авиационное пространство - двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. 31 января Британия вышла из Евросоюза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189907
 
 
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