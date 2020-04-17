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 Коррупция
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Все про:коррупция (271) суд (2153) НАПК (200)

 Суды закрыли четверть дел против коррупционеров, – НАПК

В 2019 году в суды поступило 3 949 производств по уголовным делам о совершении коррупционных и связанных с коррупцией преступлений, что на 5% меньше показателей предыдущего года.

Об этом говорится в проекте Национального доклада о принципах реализации антикоррупционной политики в 2019 году, который внесло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно проекту отчета, рассмотрели суды только три четверти из этих производств.

"Наблюдается значительный кумулятивный эффект, который заключается в том, что с каждым годом количество производств этой категории, находящихся на рассмотрении в судах, становится все больше. По состоянию на 31 декабря 2019 в судах уже находилось 9054 производств", – сказано в документе.

В НАПК отмечают, что объемы рассмотрения дел в судах в 2019 году почти идентичны показателям 2018 года.

По данным Агентства, в 2018-2019 годах суды принимали решения в чуть более чем половине уголовных производств – 53% и 57% соответственно. Среди причин таких показателей Агентство называет и возможно низкое качество досудебного расследования и "незаинтересованность" судов в рассмотрении именно коррупционных производств.

В 2019 году каждое четвертое (25%) дело было закрыто судом, годом ранее этот показатель был еще существеннее – 31%.

Суды закрыли четверть дел против коррупционеров, – НАПК 01

Всего в прошлом году за совершение коррупционного или связанных с коррупцией преступлений были осуждены 1 479 человек (+10%), оправдано было 526 человек (+33%), по 702 производства были закрыты.

В части административных "коррупционных" преступлений, то в прошлом году в суды поступило 11 970 дел, этот показатель за год вырос на 14%. Абсолютное большинство этих дел – нарушение требований финансового контроля. Доля лиц, в отношении которых было применено административное взыскание, составила лишь 45%. Суд лишил права занимать должности только 15 привлеченных к ответственности лиц, что составило 0,3%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189903
 
 
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у нас все как всегда, занесли следователям бабло и дело развалилось, сажать некого, все белые и пушистые)))))) а членограй обещал посадки, вроде как весна, пора уже)))))
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против судей думаю надо ввести Децимацию ......
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правильно. Оставлять только каждого десятого.
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Вы, что-то, необоснованно добры.
Лучше секундацию.
А, учитывая, что речь идет об Украине -- примацию.
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Правильно будет - за соответствующее вознаграждение и с молчаливого согласия Президента и его офиса, суды закрыли четверть дел против коррупционеров
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