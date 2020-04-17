 Попытку захвата Объединенной горно-химической компании удалось остановить, – ФГИ

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, 17 апреля бывший менеджмент ОГХК пытался установить контроль над стратегическим предприятием.

"В результате сегодняшних событий, Фонд государственного имущества вместе с правоохранительными органами обеспечил сохранение государственного контроля над предприятием", – сказано в сообщении.

При этом в Фонде отмечает, что доступ к сайту компании и официальной Facebook странице ОГХК заблокирован бывшим менеджментом, поэтом информация о деятельности компании будет временно публиковаться на сайте ФГИ.

В Фонде напомнили, что утром пятницы бывшее руководство ОГХК попыталось вернуться к управлению госпредприятием на основании решения суда.

"Уволенное в марте руководство во главе с Александром Гладушко несанкционированно проникли в офис компании, ссылаясь на незаконное постановление Хозяйственного суда города Киева по делу №910/4940/20 и начало имитацию выполнения своих служебных обязанностей", – сказано в сообщении.

В отношении этих действий ФГИ направил заявления в СБУ, жалобу по судью Зеленину в Высший совет правосудия, заявление о совершении уголовного преступления в Государственный бюро расследований и обращение о попытке рейдерского захвата АО ОГХК в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции.

"Фонд государственного имущества Украины будет оспаривать в установленном порядке решение Хозяйственного суда города Киева, поскольку она является абсолютно незаконным и противоречит действующей судебной практике", – подчеркнул глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Он напомнил, что НАБУ уже расследует дела в отношении предыдущего руководства ОГХК о нанесении ущерба на сумму около $13 млн.

"В Фонде не допустят возвращения к управлению компанией руководства, которое доказало свою неспособность выполнять должностные обязанности и защищать интересы государства при их выполнении. Причиненный ущерб государству и украинцам в ​​размере $12,87 млн – яркое доказательство. Действия уволенного руководства предприятия является ничем иным, как попыткой незаконно захватить контроль над государственным активом для восстановления ликвидированных Фондом коррупционных схем и получения личной выгоды", – добавил Сенниченко.

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Как сообщалось, в феврале Кабмин согласовал назначение Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

Напомним, ФГИ рассчитывал в первой половине 2020 года приватизировать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.