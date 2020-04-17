 Суд постановил повторно рассмотреть иск о незаконности формулы "Роттердам+"

Такое решение 10 марта принял Шестой апелляционный административный суд, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і Діло".

Как сообщалось, в декабря 2016 года Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы ценообразования на уголь, известной как "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили это решение без изменений.

В январе 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела.

Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд направил заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения судьей ОАСК.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

5 сентября 2019 года Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание Дмитрия Вовка, ранее он был объявлен в розыск Министерством внутренних дел.

Напомним, начиная с 2016 года по июль 2019 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулировалась по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.