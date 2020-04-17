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 Траты туристов в Европе в марте упали на 68%

В марте траты туристов в Италии рухнули на 96% из-за пандемии коронавируса, в целом по Европе - снизились на 68%.

Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на исследование банка UBS, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сравнению с мартом прошлого года расходы туристов в Европе снизились на 68,4%, при этом траты китайских путешественников упали на 84,6%. Наиболее сильно пострадала Италия, где расходы рухнули на 96%. Ожидается, что в апреле остальные страны достигнут ее уровня", - пишет портал.

Как отмечается, среди наиболее пострадавших в этой ситуации - продавцы люксовых товаров и услуг. Так, продажи брендов Chanel, Gucci и Louis Vuitton упали на 78% в годовом исчислении.

"Власти европейских стран будут постепенно снимать ограничения, связанные с коронавирусом, но сроки все еще не определены. Аналитики UBS предполагают, что магазины люксовых товаров откроются не раньше июня. Это окажет сильное влияние на их бизнес", - сообщает портал.

Ранее Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назвала туризм наиболее пострадавшей отраслью из-за коронавируса и пересмотрела прогноз по количеству туристических поездок в 2020 году в сторону снижения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189894
 
 
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