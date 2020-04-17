 Минфин отложил разработку трехлетней бюджетной декларации из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Высокая волатильность на мировых финансовых и товарных рынках и значительная степень неопределенности относительно развития мировой экономики делает в текущем году невозможным разработку надежного макропрогноза на 2021-2023 годы, который должен лечь в основу среднесрочной Бюджетной декларации", – отмечается в сообщении.

Как отмечают в министерстве, сейчас продолжается работа над анализом возможных политик и финансовой состоятельности их внедрять на среднесрочную перспективу вместе с Минэкономики, НБУ, Минсоцполитики и главными распорядителями бюджетных средств.

"Поэтому, при разработке проекта государственного бюджета на 2021 год правительство сформирует видение целей бюджетной политики на среднесрочную перспективу", – сказано в сообщении.

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Минфин отмечает, что сейчас вариативность экономических прогнозов развития различных стран чрезвычайно велика.

"Для Украины прогнозы темпов изменения реального ВВП в текущем году также находятся в очень широком диапазоне – от роста на 1% до падения на 7,5%. При этом международные финансовые институты не предоставляют прогнозы на последующие несколько лет: даже МВФ и Всемирный банк дают прогнозные оценки роста экономик стран мира только на 2020 и 2021 годы", – подчеркивают в министерстве.

В соответствии с принятым правительством прогнозом, на котором основываются изменения в Государственный бюджет на 2020 год, реальный ВВП в 2020 году сократится на 4,8%. При этом, был обновлен лишь прогноз на 2020 год.

"Cтабилизация ситуации с пандемией COVID19 позволит разработать более реалистичные макроэкономические прогнозы и даст возможность их использовать для среднесрочного бюджетного планирования, что в свою очередь позволит подготовить качественный документ о бюджетной политике на среднесрочную перспективу", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, бюджетная декларация на 3 года должна быть подана на рассмотрение правительства до 15 мая и подлежат одобрению до 1 июня.

Согласно Бюджетному кодексу, для принятия бюджетной декларации Минэкономразвития подает Минфину, Минсоцполитики и НБУ ориентировочные основные прогнозные макропоказатели до 1 марта каждого года, а до 15 апреля нужно было передать еще и уточненные основные прогнозные макропоказатели.