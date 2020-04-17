 ФГИ просит отсрочить введение модуля электронного определения оценки квартир

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Должен быть полноценный бесплатный электронный сервис: если человеку база выдает не ту справку, то идет апелляция к оценщику. Но чтобы сделать эту базу данных, нам не хватает времени, а закон требует сделать это до 1 июля. Поэтому мы внесли предложение, чтобы отсрочить это на осень", – сказал Сенниченко.

Глава ФГИ напомнил, что в декабре прошлого года были приняты правки в Налоговый кодекс о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, которыми были исключены оценочные площадки при регистрации сделок купли-продажи недвижимости.

Сенниченко указал, что Фонду удалось с небольшой задержкой ввести электронный интерфейс, однако сделать до июля второй шаг – полностью убрать оценщиков как обязательную опцию, чтобы они остались только как апеллянты на случай, если автоматизированная система определяет цену сделки некорректно – будет сложно.

"Чтобы она (автоматизированная система) определяла ее (цену) корректно, надо наполнить Единую базу данных оценки в Фонде госимущества большими базами знаний – это огромная IT-система. Пока бездумная машина все равно определяет цену по среднему значению", – пояснил глава ФГИ.

Он сообщил, что Фонд нашел донорские средства, чтобы эта система оценки финансировалась, как когда-то система "Прозорро".

"Потому что это примерно такого же масштаба система. Написали огромное техническое задание, подготовили проекты подзаконных актов, но нам надо все это на осень передвинуть", – отметил Сенниченко.

Как сообщалось, указанный закон поручил ФГИ с 1 июля 2020 обеспечить функционирование в составе Единой базы данных отчетов об оценке модуля электронного определения оценочной стоимости, сервиса услуги электронной определения оценочной стоимости и автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости. Помимо того, к этому же сроку Фонд должен обеспечить передачу прав интеллектуальной собственности на Единую базу данных отчетов об оценке государству.