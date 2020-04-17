 ФГИ предложит двухуровневую систему регулирования оценочной деятельности

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы наработали модель, которая определяет роль государственного органа регулирования (и каким должен быть этот орган) и роль саморегулирующихся организаций (СРО). То есть мы строим двухуровневую систему: часть функций передадим рынку, чтобы он научился чистить свои ряды", – сказал Сенниченко.

Сенниченко выразил сожаление, что Украина немного опоздала с реформированием этой системы, и в результате в прошедшем в большинстве своем процессе squeeze-out не всегда справедливо были оценены миноритарные доли.

Глава ФГИ отметил, что ведомство пригласило Всемирный банк помочь с наработками лучших мировых стандартов, так как его эксперты работали над подобными проектами в странах Восточной Европы, Сербии, Грузии, Румынии. По словам Сенниченко, уже состоялось три миссии ВБ, и началась наработка модели.

"Мы хотим сделать оценку и обучение оценщиков справедливыми – true and fair. Потому что сегодня я утром подписываю большую стопку сертификатов новых оценщиков, а вечером – такую же стопку лишения сертификатов. Мы говорим не только об оценке недвижимости и земли, но и оценки бизнеса", – пояснил Сенниченко.

По поводу модели регулирования он отметил, что это зависит от зрелости СРО и того, насколько можно передать им часть полномочий и стандарты для внедрения в сфере оценки недвижимости и бизнеса.

"У меня были либеральные надежды, что наибольшие три или четыре организации уже смогут взять на себя эти полномочия. Но вместе с Всемирным банком мы все же решили, что роль государства в секторе будет оставаться", – сказал глава Фонда.

По его словам, на этом этапе реформы рынка оценщиков часть функций предлагается оставить за ФГИ.

"Это будет некий арбитр со свистком", – пояснил Сенниченко.

Он подчеркнул, что регулятором может быть и другой орган, но, главное, чтобы эта активность была профессионализирована в одном месте.