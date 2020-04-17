 Местные власти просят отсрочку выплат по кредитам Всемирного банка и ЕБРР, – Кабмин

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителями городов, передает БизнесЦензор.

"Правительство готово выступить посредником в переговорах для того, чтобы централизованно привлечь средства для городов. Международные финансовые организации предлагают различные виды помощи государству. Мы предложим, чтобы они эту помощь направили, например, не на закупки, а на возмещение части процентов по кредитам, чтобы снять с городов эту нагрузку", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр призвал Ассоциацию городов Украины предоставить предложение по этому вопросу в ближайшее время.

Как сообщалось, ЕБРР финансирует ряд проектов по обновлению транспортного состава городского транспорта в Украине, обращению с бытовыми отходами, строительству метро.