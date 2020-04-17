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Все про:Всемирный Банк (307) ЕБРР (465) Кабмин (4157) кредит (1431) Шмыгаль Денис (70)

 Местные власти просят отсрочку выплат по кредитам Всемирного банка и ЕБРР, – Кабмин

Мэры украинских городов поднимают вопрос о возможности получения кредитных каникул для городов по проектам, которые финансируются за средства Всемирног банка, ЕБРР и других международных финансовых организаций.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителями городов, передает БизнесЦензор.

"Правительство готово выступить посредником в переговорах для того, чтобы централизованно привлечь средства для городов. Международные финансовые организации предлагают различные виды помощи государству. Мы предложим, чтобы они эту помощь направили, например, не на закупки, а на возмещение части процентов по кредитам, чтобы снять с городов эту нагрузку", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр призвал Ассоциацию городов Украины предоставить предложение по этому вопросу в ближайшее время.

Как сообщалось, ЕБРР финансирует ряд проектов по обновлению транспортного состава городского транспорта в Украине, обращению с бытовыми отходами, строительству метро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189876
 
 
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