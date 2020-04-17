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 Нацполиция хочет закупить 200 кроссоверов за 98 миллионов

Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку 200 легковых автомобилей спецназначения типа универсал (кроссовер) на ожидаемую сумму 97,74 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, конечный срок подачи заявок – 21 апреля, аукцион намечен на следующий день – 22 апреля.

Автомобили должны быть поставлены до 17 июня текущего года, предполагается 100-процентная послеоплата в течение 90 рабочих дней.

Согласно техусловиям тендера, автомобили выпуска 2020 года должны быть оснащены бензиновыми двигателями экологического класса не ниже Евро-5 и рассчитаны на 5 человек.

По оценкам экспертов, в ценовом диапазоне, на который рассчитывает заказчик (488 тыс. грн за единицу), предложений немного.

Нацполиция уже предпринимала попытки закупить кроссоверы – в частности, в конце прошлого года не состоялся тендер на закупку 822 спецавтомобилей за 483,3 млн грн, в том числе 413 кроссоверов за 241,74 млн грн (или 585 тыс. грн за единицу) – заявку подал только один участник. 20 марта текущего года были признаны несостоявшимися торги на закупку Нацполицией различных авто на ожидаемую сумму 276 млн грн, в том числе 600 кроссоверов за 255,4 млн грн (426 тыс. грн за авто) – на торги не было подано ни одной заявки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189874
 
 
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