 Арендные процедуры коммунального и госимущества могут возобновиться после карантина

Об этом заявил первый заместитель главы Фонда госимущества Леонид Антоненко в ходе онлайн-встречи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас уже февраль, март и почти апрель как аренда в стране по сути прекращена. Но, с другой стороны, из-за того, что в стране карантин и многие арендаторы вообще прекращают платить арендную плату, может, это как раз тот период, когда можно поработать над качеством документа. Так как возникают сомнения, целесообразно ли сейчас что-то передавать в аренду, если следующим шагом мы освобождаем арендатора от уплаты арендной платы. Возможно, стоит дождаться окончания карантина, и тогда одновременно начать арендные процедуры", - сообщил Антоненко.

По его словам, процесс аренды не может начаться без утверждения Кабинетом министров нового порядка об аренде и типового договора. Антоненко добавил, что общественные обсуждения нового типового договора завершены и итоговый проект будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщалось, проведение первых электронных аукционов по аренде коммунального и госимущества в соответствии с новым законом об аренде ожидалось в апреле 2020 года.