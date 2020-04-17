 Audi начнет постепенно возобновлять производство в Европе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Главной составляющей этого процесса является принятие всеобъемлющего пакета мер, направленных на обеспечение безопасности работников", - сказано в сообщении.

В этой связи Audi следует рекомендациям органов здравоохранения Германии и других европейских стран.

Как отмечается, все действия будут координироваться с материнской компанией.

Ранее на этой неделе VW также сообщила, что намерена со следующей недели начать постепенное возобновление работы своих европейских заводов. Audi и VW приостановили производство в Европе в прошлом месяце в рамках мер, принимаемых с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.