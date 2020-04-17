 Procter&Gamble отчиталась о росте продаж благодаря коронавирусу

Чистая прибыль P&G в третьем квартале, закончившемся 31 марта, выросла до $2,92 млрд с $2,75 млрд годом ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Чистые продажи выросли до $17,21 млрд с $16,46 млрд. Аналитики ожидали, что продажи составят $17,46 миллиарда, по данным IBES от Refinitiv.

В то же время из-за колебания валютных курсов компания снизила целевой показатель роста продаж до 3-4% по сравнению с предыдущим годом, тогда как предыдущий прогноз составлял в 4-5%.

Компания также сообщила, что планирует выплатить более $7,5 млрд дивидендов и выкупить акции на сумму $7-8 млрд в 2020 финансовом году.