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 Коррупция
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 У коррупционеров с начала года конфисковали всего 14 тысяч, – Казначейство

В январе - марте 2020 года поступление средств от конфискованных коррупционных активов составили всего 14 тыс. грн.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба в ответ на запрос главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, передает БизнесЦензор.

В частности, 950 грн в госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Еще 13 334 грн 45 коп. составляет сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения представляет.

У коррупционеров с начала года конфисковали всего 14 тысяч, – Казначейство 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189859
 
 
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Тупий редакторе - конфісковані кошти в бюджет передають тільки після вироку суду, а це півроку-рік.
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Sergei Sirenko півроку-рік до тебе ще буде доходить зміст
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Ги - ги - ги... Самі себе роздінуть? Піночет помер, можна насміхатись над народом....
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Обидно за державу..... Все все понимают но как от них избавиться..?? Стрелять и вешать не демократически... вот и размножаются твари казнокрады...
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