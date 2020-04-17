 "Укравтодор" обещает заверить строительство бетонной дороги на Житомирщине до конца года. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.
"Большое строительство держится на масштабных проектах, которые обеспечивают полное обновление дорог по конкретному маршруту. Киев-Чоп является одной из лучших дорог Украины, да и она нуждается в обновлении и улучшении уровня безопасности движения. Именно это мы получим в результате реализации совместного проекта с ЕБРР и ЕИБ", – сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Проектом предусмотрено:
- строительство и реконструкция четырех транспортных развязок на разных уровнях;
- реконструкция существующего моста через реку Камянка;
- реконструкция трех существующих путепроводов через железнодорожные пути;
- строительство двух пешеходных мостов.
Сайчас ведутся работы по строительству искусственных сооружений. Через несколько недель начнется устройства цементобетонного покрытия.
Срок реализации проекта – 2 года. Подрядная организация – Sinohydro Corporation Limited, Китай
Финансирование проекту осуществляется за средства Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.