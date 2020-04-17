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 "Укравтодор" обещает заверить строительство бетонной дороги на Житомирщине до конца года. ВИДЕО

В 2020 году "Укравтодор" завершит реконструкцию 22 км бетонной дороги М-06 Киев-Чоп в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"Большое строительство держится на масштабных проектах, которые обеспечивают полное обновление дорог по конкретному маршруту. Киев-Чоп является одной из лучших дорог Украины, да и она нуждается в обновлении и улучшении уровня безопасности движения. Именно это мы получим в результате реализации совместного проекта с ЕБРР и ЕИБ", – сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Проектом предусмотрено:

  • строительство и реконструкция четырех транспортных развязок на разных уровнях;
  • реконструкция существующего моста через реку Камянка;
  • реконструкция трех существующих путепроводов через железнодорожные пути;
  • строительство двух пешеходных мостов.

Сайчас ведутся работы по строительству искусственных сооружений. Через несколько недель начнется устройства цементобетонного покрытия.

Срок реализации проекта – 2 года. Подрядная организация – Sinohydro Corporation Limited, Китай

Финансирование проекту осуществляется за средства Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189856
 
 
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