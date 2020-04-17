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Все про:ФГИ (681) Трубаров (55) Сенниченко Дмитрий (11)

 Бывший глава ФГИ Трубаров пытается восстановиться на должности через суд

Виталий Трубаров, который руководил Фондом госимущества (ФГИ) с сентября 2017 по сентябрь 2019 года, подал иск в Окружной Административный суд Киева с требованием востановить его в должности главы ФГИ. Истечения срока давности для подачи такого иска Трубаров объясняет тем, что боялся премьера Алексея Гончарука.

Об этом сообщил нынешний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в ходе онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на истечение сроков давности, суд принял к рассмотрению этот иск. Мы внемательно следим за ходом этого дела", - сказал Сенниченко.

Трубаров в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годы стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ по Киеву.

В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

Трубаров, возглавляя ФГИ, попал во множество скандалов. В частности, в 2018 году с его помощью была реализована схема, благодаря которой плату за оценку имущества собирали частные фирмы, связанные с Виталием Хомутынником и Антоном Яценко, которые на тот момент были нардепами от группы "Видродження".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189855
 
 
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Я тоже боялся Гончарука! Ох и опасный тип!
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Та его все боялись, даже Сам!
Да и сейчас все еще опасаются... Лютый тип.
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Иди отдыхай и дай другим кресло бык - карьерист .
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