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 Банки приостановили выдачу ипотечных кредитов

Государственные и коммерческие банки приостановили ипотечное кредитование для покупателей жилья во время карантина.

Об этом заявили гендиректор промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская" Сергей Пилипенко и коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Государственные и коммерческие банки не готовы кредитовать девелоперов. Даже сейчас наши банки-партнеры остановили ипотечное кредитование, даже по готовым объектам на финальной стадии благоустройства", – сообщил Пилипенко.

По словам Лаевской, во время карантина банки принимали решения отказать в выдаче кредита на жилье на последних этапах согласования.

"Были очень неприятно удивлены тем фактом, что многие банки (и государственные, и частные) с введением карантина прекратили кредитование покупателей. Мы видели по своим клиентам, что даже тем людям, которые уже прошли кредитный комитет и ожидали выдачи кредита "завтра" и покупки у нас, отказали в последний момент. При том что компания на уровне топ-менеджмента обращалась к этим банкам, просила дать людям согласование и возможность осуществить покупку. Все равно мы получили отказ", – рассказала она.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189854
 
 
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