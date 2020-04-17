 Нацбанк предоставил отсрочку банкам для публикации отчетности

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №51 от 16 апреля, которое вступило в силу с 17 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Отсрочка сроков позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19", – отмечается в сообщении.

В частности, сроки публикации банками годовой отчетности по результатам внешнего аудита перенесены с 31 марта до 19 июня.

Сроки публикации финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности, отчетов об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год, которые ранее должны были публиковаться до 30 апреля, банки смогут обнародовать в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров.

Публикация промежуточной финансовой отчетности за первый квартал 2020 года перенесена с 30 апреля до 30 июня, консолидированной промежуточной финотчетности за первый квартал – с 30 мая до 30 июля.

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Кроме того, банкам разрешено не подавать в Национальный банк финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за первый квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах.

Также отсрочены конечные сроки по обнародованию и представления отчетности ответственными лицами банковской группы.

Так, плановая публикация консолидированной отчетности банковской группы и аудиторского отчета за 2019 год предусматривалась до 1 июня. Теперь разрешено опубликовать ее в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год.

Консолидированную отчетность банковской группы и субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать на бумажных носителях при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы.

Промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за первый квартал 2020 года разрешено не подавать на бумажных носителях при условии ее размещения на вебсайте ответственного лица банковской группы до 30 июля.