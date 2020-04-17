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 Нацбанк предоставил отсрочку банкам для публикации отчетности

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, обеспечения проведения внешнего аудита, утверждения и обнародования финансовой отчетности в связи с установлением карантина и введением ограничительных мер.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №51 от 16 апреля, которое вступило в силу с 17 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Отсрочка сроков позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19", – отмечается в сообщении.

В частности, сроки публикации банками годовой отчетности по результатам внешнего аудита перенесены с 31 марта до 19 июня.

Сроки публикации финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности, отчетов об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год, которые ранее должны были публиковаться до 30 апреля, банки смогут обнародовать в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров.

Публикация промежуточной финансовой отчетности за первый квартал 2020 года перенесена с 30 апреля до 30 июня, консолидированной промежуточной финотчетности за первый квартал – с 30 мая до 30 июля.

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Кроме того, банкам разрешено не подавать в Национальный банк финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за первый квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах.

Также отсрочены конечные сроки по обнародованию и представления отчетности ответственными лицами банковской группы.

Так, плановая публикация консолидированной отчетности банковской группы и аудиторского отчета за 2019 год предусматривалась до 1 июня. Теперь разрешено опубликовать ее в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год.

Консолидированную отчетность банковской группы и субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать на бумажных носителях при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы.

Промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за первый квартал 2020 года разрешено не подавать на бумажных носителях при условии ее размещения на вебсайте ответственного лица банковской группы до 30 июля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189849
 
 
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