 Фонд соцстрахования начал принимать заявления на оплату больничных онлайн

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

"Мы советуем на время карантина предпочесть дистанционную форму подачи документов - на электронный документооборот перешли уже более 65% страхователей", - сказано в сообщении.

Чтобы подать заявление-расчет дистанционно, у работодателя должен быть заключен соответствующий договор с Фондом.

Документы подаются с применением электронной подписи/печати, а клиентское специализированное программное обеспечение для создания и представления электронных документов работодатель выбирает самостоятельно.

Но даже если работодатель не имеет возможности подать заявление-расчет дистанционно, Фонд проводит работу по организации бесконтактного приема документов - для этого в отделениях расположены специальные ящики.