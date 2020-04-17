 Цены на нефть марки WTI упали ниже $18 за баррель

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 15:51 подешевел на $1,99 (10,02%) – до $17,88 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Ранее в ходе торгов цена контракта опускалась до минимальных с ноября 2001 года $17,65 за баррель, отмечает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $28,02 за баррель, что на $0,2 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.